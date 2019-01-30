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مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية

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مقتل 3 أشخاص في تحطم مروحية طبية أمريكية
Sputnik
صورة ارشيفية لمروحية طبية
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لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم مروحية طبية في ولاية أوهايو الأمريكية.

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وقالت قناة WCMH-TV، إن الحادث وقع صباح يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (مساء الثلاثاء بتوقيت موسكو) في دائرة فينتون.

ووفقا للشرطة المحلية، فقد انطلقت المروحية من إحدى المؤسسات الطبية في مدينة غروف سيتي، ولم يكن على متنها أي مريض.

وقال ممثل الإسعاف الطبي في الولاية، أندرو آرتورس: "أكدت هيئات حماية القانون، مقتل كل أفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن المروحية".

وتم تشكيل لجنة من خبراء إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، للتحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

 

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