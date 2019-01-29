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مطاردة وتبادل إطلاق الرصاص في هيوستن

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مطاردة وتبادل إطلاق الرصاص في هيوستن
Reuters Gershon Peaks
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أعلن قائد شرطة مدينة هيوستن الأمريكية، آرت أزيفيدو، عن مقتل اثنين من المشتبه بهم، في تبادل إطلاق النار مع شرطة المدينة.

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وأشار كذلك إلى إصابة 5 من رجال الشرطة بجروح، نقلوا بعدها إلى المستشفى. 

وقال في كلمة جرى بثها على تويتر: "تمكن رجال الشرطة، من تصفية اثنين من المشتبه بهم".

وأشارت الشرطة، إلى أن اثنين من الضباط الجرحى، في حالة خطيرة، وحالة الآخرين مستقرة.  

ولم تعلن الشرطة أية تفاصيل عن الحادث، وفقط قالت، إن إطلاق النار جرى، خلال مجابهة رجال الشرطة للمشتبه بهم الذين استخدموا الأسلحة النارية.

المصدر: نوفوستي

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