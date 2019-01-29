مطاردة وتبادل إطلاق الرصاص في هيوستن

أعلن قائد شرطة مدينة هيوستن الأمريكية، آرت أزيفيدو، عن مقتل اثنين من المشتبه بهم، في تبادل إطلاق النار مع شرطة المدينة.

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وأشار كذلك إلى إصابة 5 من رجال الشرطة بجروح، نقلوا بعدها إلى المستشفى.

وقال في كلمة جرى بثها على تويتر: "تمكن رجال الشرطة، من تصفية اثنين من المشتبه بهم".

وأشارت الشرطة، إلى أن اثنين من الضباط الجرحى، في حالة خطيرة، وحالة الآخرين مستقرة.

ولم تعلن الشرطة أية تفاصيل عن الحادث، وفقط قالت، إن إطلاق النار جرى، خلال مجابهة رجال الشرطة للمشتبه بهم الذين استخدموا الأسلحة النارية.

HPD SWAT & Hostage Negotiating Team (HNT) on a scene in the 15800 block of Ironside Creek. Preliminary information is a woman, believed to be armed and in crisis, is threatening to harm herself. She is alone in the backyard of a residence. #hounewspic.twitter.com/8Tny9zB0yw — Houston Police (@houstonpolice) 28 января 2019 г.

المصدر: نوفوستي