"الخماسي النووي" يفشل في تنسيق بيان ختامي في بكين

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن ممثلي الدول "النووية الخمس" ، الذين اجتمعوا يوم الأربعاء في بكين، فشلوا في تنسيق بيان ختامي مشترك.

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وقال سيرغي ريابكوف، في كلمته خلال لقاء "الخماسي النووي": "لا يمكننا إلا أن نقلق من أن جميع هذه الأحداث تجري على خلفية تعميق فقدان الثقة المتبادل بين الدول النووية الخمس، وهو تحد غير مسبوق لهذا النوع من اللقاءات. الوضع في غاية الجدية، لدرجة أننا تخلينا عن تنسيق البيان النهائي".

وأضاف: "لذلك بالذات، تبدو آنية جدا المسألة التي طرحتها موسكو على المؤتمر حول دور ومكان "الخماسي"، سواء في سياق تعزيز معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، أو حتى من منظور أوسع".

ويطلق مصطلح "الدول النووية الخمس"، على تجمع غير رسمي للدول التي تمتلك أسلحة نووية، وهي روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

المصدر: نوفوستي