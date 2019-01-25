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موسكو تدعو الناتو لإنقاذ معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

أخبار روسيا

موسكو تدعو الناتو لإنقاذ معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى
Sputnik MIKHAIL VOSKRESENSKY
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
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دعت روسيا دول الناتو إلى العمل بشكل مشترك على إنقاذ معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، التي أعلنت الولايات المتحدة عزمها الانسحاب منها.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في أعقاب اجتماع روسيا – الناتو في بروكسل، اليوم الجمعة أن المناقشات ارتكزت على الأزمة الناشئة بنتيجة قرار الولايات المتحدة الأحادي الجانب بالانسحاب من المعاهدة".

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي قدم الحجج والوقائع التي تثبت عدم وجود ما يبرر الاتهامات الموجهة إلى روسيا، والهادفة إلى تحميلها المسؤولية عن تدمير هذه الأداة المهمة بالنسبة إلى كامل الصرح الأمني الأوروبي".

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ودعت موسكو إلى "جهود مشتركة... لإيجاد سبل لإنقاذ المعاهدة".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف للصحفيين في أعقاب اجتماع مجلس روسيا – الناتو أن موسكو تواصل العمل من أجل الحفاظ على المعاهدة، مضيفا أن هذا العمل سيستمر حتى بعد تعليق الولايات المتحدة العمل بالمعاهدة اعتبارا من 2 فبراير المقبل.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عزمها الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، متهمة روسيا بانتهاك المعاهدة. وبعد فشل المباحثات الروسية الأمريكية حول سبل الحفاظ عليها، أعلنت واشنطن أنها ستبدأ بالانسحاب يوم 2 فبراير المقبل، وأن هذه العملية ستستغرق 6 أشهر.

المصدر: تاس

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