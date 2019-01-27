أردوغان: تركيا ستصنع طائرة مسيرة مسلحة هي الأكبر حجما في العالم

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده توشك خلال أشهر على الانتهاء من صناعة طائرة مسيرة مسلحة أكبر حجما بين مثيلاتها وتشكل نموذجا يحتذى به عالميا.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية بولاية أنطاليا جنوبي البلاد، إن قيادة "حزب العدالة التنمية" الحاكم في البلاد والذي يتزعمه الرئيس، تمكنت من الارتقاء بنمو تركيا بـ 3.5 أضعاف في غضون 16 عاما.

ولفت أردوغان، حسبما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية، إلى أن تركيا سطرت إنجازات كبيرة في مجالات التصدير والتجارة والاستثمار والاقتصاد، موضحا أن بلاده كانت تلبي 20 بالمئة فقط من احتياجاتها في الصناعات الدفاعية عام 2002، في حين أن هذا المعدل ارتفع إلى 65 بالمئة في الوقت الراهن.

وأضاف "نحن من نصنع طائراتنا المسيرة المسلحة، وعرباتنا المدرعة، وخصوصا أننا نوشك على الانتهاء خلال أشهر من صناعة طائرة مسيرة مسلحة أكبر حجما تمثل نموذجا يحتذى به عالميا".

وتعتبر تركيا واحدة من 6 دول فقط في العالم لديها القدرة على إنتاج طائرات من دون طيار مسلحة ومزودة بقنابل ذكية وأنظمة إلكترونية متطورة.

المصدر: الأناضول