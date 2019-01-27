ترودو يقيل سفير كندا لدى الصين

في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن إقالته السفير الكندي لدى الصين الذي أثار زوبعة بتصريحاته عن قضية المسؤولة المالية بشركة "هواوي" المعتقلة في بلاده.

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وقال ترودو في بيان له اليوم الأحد: "طلبت الليلة الماضية من جون مكالوم تقديم استقالته كسفير لكندا لدى الصين وقد قبلتها". ولم يذكر أسباب ذلك.

وكان السفير جون مكالوم قد أحرج حكومة ترودو بقوله إن، منغ وان تشو، قد تكون لديها حجة قوية تحول دون تسليمها للولايات المتحدة.

واتهم نواب من المعارضة وسفراء سابقون مكالوم بالتدخل السياسي غير المقبول في قضية أضرت بشدة بالعلاقات بين كندا والصين.

في غضون ذلك، أشار دبلوماسيون مخضرمون وخبراء إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إقالة سفير كندي بشكل رسمي.

وكانت السلطات الكندية قد ألقت القبض على الصينية، منغ وان تشو، في فانكوفر الشهر الماضي متهمة إياها بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران. واحتجزت الصين بعد ذلك مواطنين كنديين اثنين لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأعادت محكمة صينية فيما بعد محاكمة كندي كان قد سجن لتهريبه مخدرات، وحكمت عليه هذه المرة بالإعدام.

المصدر: رويترز