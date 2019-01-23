"هواوي" تتحدى واشنطن في تقديم أي دليل على تورطها بالتجسس

هددت شركة الاتصالات الصينية "هواوي" بانسحابها من شراكات في بعض الدول الغربية في حال عرقلت عملها، متحدية واشنطن أن تقدم ولو دليلا واحدا على تورطها في التجسس.

ودعا رئيس شركة هواوي" ليانغ هوا، الحكومات الغربية إلى زيارة مصانع الشركة لتبديد الشكوك بشأن تقنية يشتبه بأن تكون مستخدمة لأغراض التجسس.

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وقال، خلال حديث صحفي على هامش منتدى دافوس الاقتصادي: "نحن لا نشكل تهديدا لمستقبل المجتمع الرقمي".

وأضاف أنه في حال كان وصول "هواوي" إلى بعض الأسواق معرقلا والزبائن بدؤوا بالتردد، "سنحول شراكاتنا التقنية إلى دول يكون مرحبا بنا فيها ويمكننا التعاون".

وأعرب ليانغ عن "ثقته" بالقضاء الكندي رغم توقيف المديرة المالية في الشركة مينغ وانتشو وهي ابنة مؤسس "هواوي" رين تشينغفاي، بناء على طلب من واشنطن.

المصدر: "أ ف ب"