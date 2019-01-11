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بولندا تقبض على موظف في "هواوي" ومواطن بتهمة التجسس

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بولندا تقبض على موظف في
AFP
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ألقت السلطات البولندية القبض على موظف صيني في شركة "هواوي" ومواطن بولندي متخصص في الأمن الإلكتروني لاتهامهما بالتجسس.

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وقال نائب رئيس جهاز المخابرات البولندي، ماتشي فاشيك، لوكالة الأنباء البولندية إن: "المواطن الصيني موظف يعمل في شركة إلكترونيات كبيرة، والبولندي هو شخص معروف في دوائر قطاع الأمن الإلكتروني".

ونقلت الوكالة عن متحدثة باسم رئيس جهاز المخابرات قولها: "المتهمان سيظلان قيد الاحتجاز لمدة ثلاثة شهور".

وأشارت قناة "تي.في.بي"، إلى أن المواطن البولندي كان يعمل سابقا في جهاز الأمن الداخلي.

يذكر أن السلطات الكندية ألقت القبض في ديسمبر الماضي على "منغ وان تشو" المسؤولة التنفيذية في شركة "هواوي" الصينية بطلب من الولايات المتحدة، في إطار تحقيق بشأن انتهاكات مزعومة لعقوبات تجارية أمريكية.

وتقول أجهزة المخابرات الأمريكية، إن "هواوي" على صلة بالحكومة الصينية، وإن معداتها ربما تكون بها "أبواب خلفية" يستخدمها من يتجسسون على الحكومة. ولم يتم إعلان أي أدلة علنا، ونفت الشركة مرارا هذه الاتهامات.

المصدر: رويترز

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