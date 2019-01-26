فنزويلا.. مئات الموقوفين على خلفية الاحتجاجات المستمرة

أعلنت مصادر غير حكومية في فنزويلا أن عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد، بلغ نحو 500 شخص.

وقال رئيس المنظمة غير الحكومية "المنتدى الجنائي"، ألفريدو روميرو، في صفحته على "تويتر"، إن قوات الأمن اعتقلت نحو 500 شخص، مشيرا إلى أن من بين الموقوفين 14 قاصرا.

وأضاف الناشط الحقوقي أن حملة الاعتقالات متواصلة، مشيرا إلى أن قوات خاصة قامت باقتحام عدد من المنازل.

هذا وكانت وسائل إعلام قد تحدثت في وقت سابق عن 369 موقوفا.

وقد تفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلام رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

المصدر: نوفوستي