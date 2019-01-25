الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتوسط بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للتوسط بين السلطة والمعارضة في فنزويلا إذا تطلب الوضع وساطتها.

وفي حديث لوكالة "نوفوستي"، قال مدير قسم أمريكا اللاتينية بالوزارة ألكسندر شيتينين: "لقد أعلنا أننا مستعدون لبذل هذه الجهود إذا كانت هناك حاجة إليها، ولا يعتبر هذا الأمر مشكلة بالنسبة لنا".

وذكر الدبلوماسي بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال أمس الخميس إن روسيا مستعدة للتعاون مع كل القوى السياسية المسؤولة والجهات الفاعلة الخارجية، وأنها مستعدة لتسخير كل وزنها السياسي من أجل بناء الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا.

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا لبلاده، فيما أعلنت الولايات المتحدة اعترافها به. من جانبه، أكد الرئيس القائم، نيكولاس مادورو، أنه رئيس دستوري شرعي، واصفا غوايدو بـ"الدمية في أيدي الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي