 
مباشر
عاجل
بوتين يؤكد لمادورو أن التدخل الخارجي التخريبي في شؤون فنزويلا ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي

رئيس الكونغو الديمقراطية الجديد: نريد المصالحة في البلاد

أخبار العالم

رئيس الكونغو الديمقراطية الجديد: نريد المصالحة في البلاد
Reuters Baz Ratner
الرئيس الجديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld6s

أعلن الرئيس الجديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى بناء "كونغو تسودها المصالحة".

وأثناء مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية، قال تشيسيكيدي مخاطبا آلاف مناصريه: "نريد بناء كونغو قوية منفتحة على تنميتها في سلم وأمان.. كونغو للجميع توفر لكل شخص مكانه".

إقرأ المزيد
فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية
الكونغو الديموقراطية تعلن تشيسيكيدي رئيسا للبلاد

ويوم الأحد الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية في الكونغو الديموقراطية رسميا فيليكس تشيسيكيدي رئيسا للجمهورية، وذلك بعد رفض المحكمة طعن المعارض مارتن فايولو الذي استأنف قرار المحكمة وأعلن نفسه رئيسا.

وأصبح تشيسيكيدي الذي تولى رئاسة بلاده خلفا لجوزيف كابيلا، خامس رئيس لجمهورية الكونغو الديموقراطية منذ استقلالها في 30 يونيو 1960.

المصدر: رويترز + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الشهرة ما قتل.. متسلقة البكيني تتجمد حتى الموت