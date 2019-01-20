الكونغو الديموقراطية تعلن تشيسيكيدي رئيسا للبلاد

أعلنت المحكمة الدستورية في الكونغو الديموقراطية الأحد رسميا فيليكس تشيسيكيدي رئيسا للجمهورية، بعد رفضها طعن المعارض مارتن فايولو الذي استأنف قرار المحكمة وأعلن نفسه رئيسا.

وقال رئيس المحكمة بينوا لوامبا بيندو إن "المحكمة تعلن فيليكس تشيلومبو تشيسيكيدي رئيسا لجمهورية الكونغو الديموقراطية بالأغلبية البسيطة".

وبهذا الإعلان، يصبح تشيسيكيدي خامس رئيس لجمهورية الكونغو الديموقراطية منذ الاستقلال في 30 يونيو 1960.

وتشيسيكيدي سيخلف الرئيس المنتهية ولايته جوزيف كابيلا الذي يحكم البلاد منذ اغتيال والده لوران ديزيريه كابيلا قبل 18 عاما في 16 يناير 2001.

من جهته رفض مرشح المعارضة في الكونغو مارتن فيولو الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية يوم الأحد بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية وأعلن نفسه رئيسا في خطوة قد تزيد من حدة الاضطرابات في البلاد.

وقال فيولو: "المحكمة الدستورية أكدت للتو أنها تخدم نظاما دكتاتويا... من خلال التصديق على نتائج مزورة والتمكين لانقلاب دستوري".

وطلب المعارض مارتن فايولو الأحد من المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بتشيسيكيدي رئيسا للبلاد.

المصدر: وكالات