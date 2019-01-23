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الرئيس الكولومبي يعلن اعتراف بلاده بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا

الدول الأمريكية تنقسم بين مؤيد ورافض لإعلان غوايدو نفسه رئيسا لفنزويلا

أخبار العالم

الدول الأمريكية تنقسم بين مؤيد ورافض لإعلان غوايدو نفسه رئيسا لفنزويلا
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أعلنت منظمة الدول الأمريكية اعترافها برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي ينتمي إلى معسكر المعارضة، رئيسا انتقاليا لفنزويلا.

وكتب الأمين العام للمنظمة لويس ألماغرو في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تهانينا لخوان غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا. ونمنحه اعترافنا لإعادة البلاد إلى الديمقراطية".

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الدول الأمريكية تضم 35 دولة مستقلة في القارة الأمريكية كدول أعضاء فيها، وتتخذ من واشنطن مقرا لها.

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في الوقت ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي كندي، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الحكومة الكندية تعتزم الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا لفنزويلا، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل حول الموضوع.

من جهتها، أعلنت الخارجية المكسيكية أنها لا تعتزم تغيير سياساتها تجاه فنزويلا في الوقت الحالي، ولا تزال تعترف بنيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا.

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وجدير بالذكر أن المكسيك تحافظ على علاقات طبيعية مع فنزويلا، وحضر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو اليوم الأربعاء عن توليه مهام رئيس الدولة. وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها به بهذه الصفة.

يتبع..

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