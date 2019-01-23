باريس: الآلية للتجارة بين الاتحاد الأوروبي وإيران ستنشأ خلال أيام

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن قرب إنشاء الآلية للتبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإيران.

وقال لودريان خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن الآلية الخاصة ستنشأ "خلال الأيام القليلة القادمة".

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وبدأ الاتحاد الأوروبي وإيران بالعمل على وضع آلية جديدة للتجارة بينهما منذ نوفمبر الماضي، وذلك لتجنب تأثر العلاقات بين الاتحاد وطهران بالعقوبات الأمريكية، التي أعادت واشنطن فرضها على إيران عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول برنامج إيران النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015.

وكان من المتوقع أن تبدأ الآلية الخاصة بالعمل قبل بداية عام 2019، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

المصدر: رويترز