روحاني يعترف بسطوة الضغوط الأمريكية على بلاده

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الأمريكيين يمارسون أقسى الضغوط على بلاده بسبب قلقهم من قدرات الشعب الإيراني، لكنه قال: "لن يجديهم ذلك نفعا".

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واعترف روحاني: "بأن لدى المواطنين بعض المشاكل في أعمالهم ومهنهم وصادراتهم ووارداتهم وإنتاجهم وتسويقهم، ولكن جذور هذه المشاكل خطط لها الأعداء وباشروا بها لنا وللمنطقة برمتها".

وأضاف: "النشاط الشعبي الواسع مؤمل للغاية للبلاد ومستقبل الثورة، ورأيت مدى وعي ويقظة الشعب الإيراني خلال تجوالي في مختلف محافظات الوطن".

وأشار روحاني إلى بعض المشاكل الموجودة في المجتمع الإيراني قائلا: "إن المواطنين يعانون من بعض المشاكل، ولكنهم يدركون جذور المشاكل والأزمات جيدا".

وتابع الرئيس الإيراني قائلا: إن الأمريكيين خلافا لعهودهم والتزاماتهم يريدون ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني. وهم يعترفون بأن هذه الضغوط ضد إيران غير مسبوقة، وإنهم يبذلون قصارى جهودهم في هذا الصدد".

ورأى روحاني أن: "الأمريكيين يريدون قطع علاقاتنا مع الدول الأخرى بذرائع مختلفة، قائلا: "يجب علينا أن نقوم بتوثيق العلاقات بمختلف السبل ولا بد أن نستخدم العملات المحلية قدر الإمكان في التعاون التجاري مع جيراننا".

واعترف الرئيس روحاني اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس الوزراء مع محافظي البلاد، بفشل إطلاق القمر الصناعي الذي كان الأول من نوعه، قائلا: "خلال هذه العملية، حصلنا على بعض الإنجازات ولكن كان هناك بعض النواقص والإشكالات".

وتابع روحاني: "استطعنا أن نغزو الفضاء وسنقوم بحل بعض الإشكالات خلال الأشهر القليلة القادمة.

المصدر: وكالة إسنا الإيرانية