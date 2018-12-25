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روحاني يكشف عن نفاد مدخرات بلاده

مال وأعمال

روحاني يكشف عن نفاد مدخرات بلاده
Globallookpress
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مدخرات بلاده من العملات الأجنبية وصلت خلال الأشهر الماضية إلى الصفر، لكن الحكومة اتخذت إجراءات صعبة لإنقاذ البلاد.

وجاء تصريح الرئيس الإيراني خلال كلمة أمام البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، استعرض خلالها مشروع موازنة البلاد للعام الفارسي الجديد.

وأكد روحاني أن الموازنة الجديدة تتناسب مع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، واصفا هذه العقوبات "بالظالمة".

يتبع..

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