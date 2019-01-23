 
مباشر

سقوط قتيلين وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا

أخبار العالم

سقوط قتيلين وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا
Reuters CARLOS GARCIA RAWLINS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcwk

أضرم المحتجون في فنزويلا الليلة الماضية النار في مركز للشرطة في مدينة بويرتو كابيلو بولاية كارابوبو، وأحرقوا تمثالا للزعيم الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز في مدينة سان فيليكس.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات تصور ارتفاع سحب الدخان فوق مبنى الشرطة المذكور، وتحدث السكان على إطلاق للنار في المنطقة.

وفي مدينة سان فيليكس بولاية بوليفار أحرق المتظاهرون مساء أمس تمثالا لتشافيز، حيث تتعرض تماثيله للتدنيس في مختلف مدن فنزويلا.

إقرأ المزيد
منظمة الدول الأمريكية بصدد بحث أزمة فنزويلا

وكتب الصحفي الفنزويلي المعروف رومان كاماتشو على تويتر، أن عدد القتلى في فنزويلا خلال احتجاجات الليلة الماضية قد بلغ شخصين.

وبدأت حملة احتجاجات ضد الرئيس نيكولاس مادورو في العديد من مدن فنزويلا أمس الثلاثاء ودعا معارضوه، لتنظيم مسيرات احتجاجية اعتبارا من اليوم المذكور في مختلف أرجاء في البلاد، فيما دعا أنصار مادورو لتنظيم مسيرات تأييد له اليوم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طفل يحتفل بشفائه من السرطان بالرقص على أغنية لمايكل جاكسون