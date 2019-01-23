منظمة الدول الأمريكية بصدد بحث أزمة فنزويلا

أعلنت منظمة الدول الأمريكية أنها تعتزم عقد اجتماع طارئ غدا الخميس لبحث الوضع في فنزويلا، التي تشهد في الأيام الأخيرة تصاعدا خطيرا في حدة التوترات الداخلية.

وقال المنظمة في بيان لها أمس الثلاثاء: "سيجتمع المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية في جلسة طارئة يوم الخميس 24 يناير ... لبحث آخر التطورات في فنزويلا، وذلك بطلب من البعثات الدائمة للأرجنتين والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والولايات المتحدة وبيرو".

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وفي وقت سابق أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه أمر بمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، ردا على ما يعتبره تدخلا في شؤون بلاده.

ودعت المعارضة الفنزويلية لتنظيم مظاهرات ومسيرات مناهضة للحكومة اليوم الأربعاء، في حين يستعد أنصار مادورو للخروج في مظاهرات مضادة.

ووقعت في العاصمة كاراكاس الاثنين محاولة تمرد عسكري فاشلة، أعقبتها فعاليات احتجاجية تأييدا للعسكريين المتمردين، استخدمت السلطات القوة لتفريقها.

المصدر: نوفوستي