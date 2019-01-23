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مادورو يأمر بمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن

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مادورو يأمر بمراجعة العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن
Reuters Miraflores Palace/Handout
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو (أرشيف)
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صرح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو أمس الثلاثاء بأنه أمر بـ"مراجعة" العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وسوف يعلن إجراءات جديدة خلال الساعات القليلة القادمة.

جاء كلام مادورو هذا ردا على تصريحات أدلى بها أمس نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الذي أبدى دعمه للمعارضة في فنزويلا ووصف مادورو بأنه "دكتاتور ليس له حق شرعي في السلطة".

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ويتزامن هذا التصعيد المتبادل مع تفاقم حدة التوترات الداخلية في فنزويلا، حيث دعت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، وتعتبرها المحكمة الدستورية غير شرعية، المواطنين إلى الخروج اليوم الأربعاء في تظاهرات مناهضة لمادورو باعتباره "مغتصبا للسلطة".

من جانبها، اتهمت الحكومة حزب "الإرادة الشعبية" المعارض بالوقوف وراء مجموعة من العسكريين، الذين تمردوا ضد مادورو، قبل أن تعلن السلطات القبض عليهم الاثنين.

المصدر: رويترز

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