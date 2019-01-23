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الكونغرس يتبنى مشروع قانون يمنع ترامب من ترك الناتو

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الكونغرس يتبنى مشروع قانون يمنع ترامب من ترك الناتو
AFP
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أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعم الناتو ويمنع الرئيس دونالد ترامب من الانسحاب من الحلف، وصوت لصالحه 357 عضوا وعارضه 22.

واللافت في القانون أنه لا يحظر على ترامب مغادرة الحلف، لكنه يمنع تمويل خطوة، إذ تم اللجوء لهذا التكتيك في الكونغرس لمنع باراك أوباما من إغلاق سجن غوانتانامو العسكري.

ويحث مشروع قانون مجلس النواب الجديد أعضاء الناتو على إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لبلدانهم على الدفاع، وهو ما يدعو له الرئيس ترامب، ويطالب بالاستمرار في تمويل "المبادرة الأوروبية الخاصة بالردع" الموجهة ضد روسيا.

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ووجه دونالد ترامب انتقادات للناتو وطالب الدول الحليفة بأن تدفع "نصيبا عادلا" من الإنفاق الدفاعي عليه والذي تتحمل واشنطن ثلاثة أرباعه، ولم يتحدث بشكل صريح عن نية الانسحاب من الحلف.

المصدر: نوفوستي

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