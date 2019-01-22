أوغلو يعلن عن تحقيق دولي قريب في مقتل خاشقجي

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده أنهت استعداداتها لتحقيق دولي في قضية خاشقجي، متهما دولا غربية بمحاولة التستر على جريمة قتل الصحفي السعودي.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أوغلو قوله اليوم الثلاثاء: "أقولها بصراحة تامة، هناك بعض الدول الغربية تسعى للتستر على هذه القضية، والذين يدعون الدفاع عن حرية الصحافة، هم أنفسهم يحاولون التستر على جريمة مقتل خاشقجي"، مضيفا أن بلاده "تعرف جيدا" تلك الجهات.

وتابع: "تعاملنا مع القضية بمبدئية واتخذنا خطوات استراتيجية وعقلانية، وتقاسمنا المعلومات المتوفرة لدينا مع الجميع، والذين ارتكبوا الجريمة هم الآن في السعودية".

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وأضاف أن تركيا أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في ملف جريمة قتل خاشقجي، وأن أنقرة ستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة.

وفي 5 ديسمبر الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، وسعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في قتل خاشقجي.

المصدر: وسائل إعلام تركية