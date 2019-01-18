غوتيريش: بوسعي التحقيق في مقتل خاشقجي بتفويض من مجلس الأمن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه ليس بوسعه أن يفتح تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلا بتفويض من مجلس الأمن الدولي.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي له، ردا على سؤال بهذا الصدد: "ليس من حقي بصفتي أمينا عاما للأم المتحدة أن أفتح تحقيقا جنائيا، ولكن بوسعي القيام بذلك إن كان لدي تفوض من مجلس الأمن الدولي، وفي حال اعترف مجلس الأمن بوجود تهديد على الأمن والاستقرار".

وأضاف أنه بوسعه كذلك فتح تحقيق بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن ذلك "في ظروف أقل وضوحا".

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وخلص الأمين العام إلى القول: "ولكن لا يحق لي أن أفتح تحقيقا بنفسي ولم تطلب مني أي دولة من الدول الأعضاء إجراء تحقيق رسمي".

يذكر أن تركيا كانت قد دعت مرارا إلى فتح تحقيق دولي في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT