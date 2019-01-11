100 يوم على مقتل خاشقجي.. العفو الدولية تطالب بتحقيق دولي!

طالبت منظمة العفو الدولية خلال وقفة لنشطائها نظمت قرب القنصلية السعودية باسطنبول بمناسبة مرور 100 يوم على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، طالبت بإجراء تحقيق دولي في هذه القضية.

وشددت مسؤولة الحملات في فرع منظمة العفو الدولية بتركيا، غوكسو أوز أهسهالي، على ضرورة أن تخضع جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي لتحقيق دولي.

إقرأ المزيد

وقرأت أوز أهسهالي بيانا صادرا عن فرع المنظمة جاء فيه "بصفتنا ناشطين في منظمة العفو الدولية ومدافعين عن الحقوق، نطالب بالعدالة من أجل خاشقجي الذي رفع صوته من أجل حرية التعبير في العالم العربي".

ولفتت السيدة في هذا السياق إلى أنه "لم يتم العثور على جثة خاشقجي الذي قتل بوحشية، لهذا السبب وبمناسبة مرور 100 يوم على مقتله، غيّرنا بشكل رمزي اسم الشارع الذي ظهر فيه خاشقجي آخر مرة وأطلقنا عليه اسم جمال خاشقجي. عبر هذا العمل الرمزي، نجدد مطالبنا بالعدالة في مقتل خاشقجي"، مشددة على أنه "ينبغي أن تخضع الجريمة التي ارتكبت أمام أعين العالم لتحقيق دولي".

واستطردت في هذا السياق قائلة: "منظمة العفو الدولية تدعو مرة أخرى إلى فتح تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي والتعذيب والجرائم والانتهاكات المتصلة بجريمة القتل"، واصفة التحقيقات التي أجرتها السلطات السعودية بهذا الشأن بأنها "شكلية".

ورأت هذه المسؤولة الإقليمية في منظمة العفو الدولية أن "مقتل خاشقجي حوّل أنظار العالم برمته إلى السعودية والأمير محمد بن سلمان. لا نعتقد بأن السلطات السعودية التي فتحت تحقيقا صوريا في جريمة القتل ستقوم بمحاكمة عادلة وموثوقة".

كما اتهمت السعودية بممارسة الظلم والقمع وانتهاك حقوق الإنسان، مضيفة أن "ما حّل بخاشقجي يكشف إلى أي مدى وصلت إليه المملكة في انتهاكاتها للحقوق".

المصدر: الأناضول