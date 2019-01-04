 
مباشر

مسؤول أمريكي: السعودية لم تظهر "المصداقية" الكافية في قضية خاشقجي

أخبار العالم العربي

مسؤول أمريكي: السعودية لم تظهر
AFP MOHAMMED AL-SHAIKH
(صورة أرشيفية) جمال خاشقجي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/la6b

قال مسؤول أمريكي بارز، إن السلطات السعودية لم تظهر ما يكفي من "المصداقية" في كيفية إدارة التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول لصحفيين طالبا كتم اسمه: "من وجهة نظرنا فإن الروايات التي كان مصدرها الجانب السعودي خلال الإجراءات القضائية لم تصل بعد إلى مستوى المصداقية والمسؤولية المطلوبة".

وأضاف في إشارة إلى قضية مقتل الصحفي السعودي في أوائل أكتوبر داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، أنه "من مصلحة السعوديين التصدي لهذه المشكلة بحزم للتخلص من هذا العبء وطي صفحة هذه الحادثة التي أثارت هذه الضجة".

إقرأ المزيد
أبواب القنصلية السعودية في اسطنبول
الأمم المتحدة: محاكمة السعودية للمتهمين بجريمة قتل خاشقجي "منقوصة"

وأشار المسؤول إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي سيزور الرياض خلال جولته المرتقبة في الشرق الأوسط اعتبارا من الثلاثاء المقبل "سوف يثير القضية" مع المسؤولين السعوديين.

وأضاف: "سنواصل الضغط لكي يطلعنا المسؤولون على ما حدث ولكي يظهروا مصداقية حول الإجراءات القضائية التي بدأت هذا الأسبوع".

واعتبر المسؤول الأمريكي أن "على السعوديين تقديم رواية تتصف بالمصداقية حول ما حدث"، مشددا على وجوب "التأكد من كشف هويات جميع المنفذين والمخططين من جانب السعوديين وتحميل هؤلاء كامل المسؤولية وإنزال العقوبات المناسبة بهم".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لا يحتاج لمبردات.. شاهد السوق الأبرد على وجه الأرض