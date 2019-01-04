مسؤول أمريكي: السعودية لم تظهر "المصداقية" الكافية في قضية خاشقجي

قال مسؤول أمريكي بارز، إن السلطات السعودية لم تظهر ما يكفي من "المصداقية" في كيفية إدارة التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال المسؤول لصحفيين طالبا كتم اسمه: "من وجهة نظرنا فإن الروايات التي كان مصدرها الجانب السعودي خلال الإجراءات القضائية لم تصل بعد إلى مستوى المصداقية والمسؤولية المطلوبة".

وأضاف في إشارة إلى قضية مقتل الصحفي السعودي في أوائل أكتوبر داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، أنه "من مصلحة السعوديين التصدي لهذه المشكلة بحزم للتخلص من هذا العبء وطي صفحة هذه الحادثة التي أثارت هذه الضجة".

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وأشار المسؤول إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي سيزور الرياض خلال جولته المرتقبة في الشرق الأوسط اعتبارا من الثلاثاء المقبل "سوف يثير القضية" مع المسؤولين السعوديين.

وأضاف: "سنواصل الضغط لكي يطلعنا المسؤولون على ما حدث ولكي يظهروا مصداقية حول الإجراءات القضائية التي بدأت هذا الأسبوع".

واعتبر المسؤول الأمريكي أن "على السعوديين تقديم رواية تتصف بالمصداقية حول ما حدث"، مشددا على وجوب "التأكد من كشف هويات جميع المنفذين والمخططين من جانب السعوديين وتحميل هؤلاء كامل المسؤولية وإنزال العقوبات المناسبة بهم".

المصدر: أ ف ب