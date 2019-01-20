إصابة مراسل في وكالة "سبوتنيك" أثناء تغطية احتجاجات بأثينا

تعرض مراسل يعمل لصالح وكالة "سبوتنيك" للضرب في أثينا خلال تغطيته احتجاجات على اتفاق موقع بين اليونان ومقدونيا يهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين وينص على تغيير اسم الأخيرة.

وقال الفرع اليوناني لـ"سبوتنيك" في بيان، إن مجموعة من المحتجين طالبت الصحفي كوستيس داداميديس الذي يعمل مع الوكالة بإعطائهم الكاميرا التي استخدمها لتغطية الاحتجاجات في أثينا.

وبعدما رفض ذلك بدأ المحتجون بمطاردته ومصورين آخرين تضامنوا معه وحاولوا الدفاع عنه.

وفي نهاية المطاف حاصر المتظاهرون داداميديس وزملاءه وأخذوا منه الكاميرا بالقوة وضربوه.

ونقل الصحفي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد الحادث ووصفت حالته الصحية بـ"المستقرة".

وتجمع المحتجون للتعبير عن اعتراضهم على تغيير اسم جمهورية مقدونيا ليصبح اسمها الجديد مقدونيا الشمالية، بموجب الاتفاق الذي وقعته اليونان وجمهورية مقدونيا في الـ17 من يوليو الماضي.

وفتح الاتفاق الطريق أمام سكوبي (عاصمة جمهورية مقدونيا) للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، لكنه أثار انتقادات في كل من اليونان ومقدونيا نفسها.

ويرى المنتقدون في اليونان أن الاسم الجديد لمقدونيا محاولة للاستيلاء على الهوية اليونانية وإرثها الثقافي، علما أن الاسم نفسه تحمله منطقة تاريخية يونانية بشمال البلاد اشتهرت بفتوحات الإسكندرالمقدوني.

Reuters

المصدر: سبوتنيك + وكالات