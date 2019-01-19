 
مباشر

انفجار سيارة بالقرب من محكمة في إيرلندا الشمالية

أخبار العالم

انفجار سيارة بالقرب من محكمة في إيرلندا الشمالية
Reuters
قوات الأمن البريطاني - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcfr

أعلنت الشرطة في إيرلندا الشمالية مساء اليوم السبت، إغلاق شارع في مدينة لندنديري، عقب ما وصفته بأنه تفجير يشتبه بأنه ناجم عن سيارة مفخخة.

وقال نائب بالبرلمان من مدينة لندنديري، إنه لم يصب أحد في التفجير، فيما أظهرت صورة نشرتها الشرطة على "تويتر" ما بدا أنها مركبة تحترق بشارع بيشوب بالقرب من محكمة بوسط المدينة. ودعت الشرطة الناس للابتعاد عن المنطقة.

وقال عضو البرلمان عن حزب شين فين، إيليشا ماكاليون، في بيان "لحسن الحظ لم يصب أحد على ما يبدو في الحادث. لندنديري مدينة تمضي قدما للأمام ولا أحد يريد مثل هذا النوع من الحوادث. هذا لا يمثل المدينة". 

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

كيف تحذف رسائل Whats App المقروءة بعد إرسالها!