مقتل كاهنين بوذيين بهجوم مسلح على معبدهما إثر مقتل إمام أحد الجوامع

اقتحم مسلحون معبد راتاناوباب في أقصى جنوبي تايلاند أمس الجمعة، وقتلوا كاهنين بوذيين وأصابوا اثنين آخرين.

وقالت الشرطة المحلية، إن المسلحين استخدموا الأسلحة النارية خلال الهجوم وأن المنطقة نفسها كانت قد شهدت في 11 يناير مقتل إمام جامع، دون أن تؤكد ارتباط الحادثين.

وأدانت الحكومة العسكرية التي تحكم تايلاند منذ 2014 الهجومين وشددت على ضرورة معاقبة القتلة، وأكدت أنها ستفعل ما بوسعها "لتأمين حماية أفضل للبلاد وسكانها".

وتشهد تايلاند ذات الغالبية البوذية منذ 2004 حركة تمرد انفصالية في عدد من الأقاليم ذات الغالبية المسلمة التي تقع على الحدود مع ماليزيا، في نزاع أسفر عن سقوط حوالى سبعة آلاف قتيل معظمهم من المدنيين.

المصدر: afp