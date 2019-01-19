صحيفة: مطالب ماي من الاتحاد الأوروبي لم تتغير

ذكرت صحيفة "التلغراف" أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لم تتراجع عن مواقفها السابقة في المفاوضات مع الزعماء الأوروبيين، رغم فشلها في تمرير خطتها لبريكست عبر البرلمان البريطاني.

ونقلت الصحيفة أمس الجمعة عن مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي لم تسمها، أن مطالب ماي لا تزال تتركز حول وضع إطار زمني ملزم قانونا في ما يتعلق بالحدود الإيرلندية، وهو ما يعطي بريطانيا حق الانسحاب من التكتل الأوروبي من جانب واحد، أو الالتزام بإبرام اتفاق تجاري قبل عام 2021، بما يحول دون دخول الترتيبات الخاصة بقضية حدود إيرلندا حيز التنفيذ.

وتهدف الترتيبات الخاصة بقضية حدود إيرلندا إلى الحيلولة دون العودة إلى القيود على الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية التي هي جزء من المملكة المتحدة.

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وحسب "التلغراف"، فإن ماي جددت مطالبها في محادثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والزعيم الإيرلندي ليو فارادكار.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر دبلوماسي رفيع في الاتحاد الأوروبي، أن تمسك ماي بمطالبها القديمة تسبب في حالة عنوانها الشكوك والارتياب لدى الزعماء الأوروبيين.

وكان البرلمان البريطاني قد رفض الأسبوع الماضي بفارق كبير اتفاق ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعتبر أسوأ هزيمة برلمانية للحكومة في تاريخ بريطانيا الحديث.

المصدر: "التلغراف"