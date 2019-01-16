صحيفة: الاتحاد الأوروبي مستعد لتأجيل بريكست

أفادت صحيفة "تايمز" البريطانية بأن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يدرسون خططا لتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد حتى عام 2020 على خلفية الأزمة السياسية في بريطانيا.

وحسب الصحيفة، فإن الدبلوماسيين والمسؤولين يستعدون لتمديد الفترة المحددة لإتمام عملية الانسحاب بعد هزيمة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان أمس الثلاثاء، حيث صوت المجلس ضد الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط "بريكست" ومستقبل العلاقات بين لندن وبروكسل.

ويشار إلى أن الخطط السابقة كانت ترتكز على احتمال تأجيل "بريكست" من 29 مارس إلى نهاية يونيو، لكن الآن يبحث الاتحاد الأوروبي عن سبل قانونية لتأجيل خروج بريطانيا لموعد أبعد من ذلك، حسب مصادر "تايمز".

وقال مصدر مطلع لـ "تايمز" إن "العمل جار لمعرفة كيف يمكننا تمديد تطبيق المادة 50 (الخاصة بنظام انسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد الأوروبي) إلى ما بعد الانتخابات الأوروبية. وأي تمديد سيكون من الممكن تطبيقه مرة واحدة فقط، وبعد الهزيمة (لتيريزا ماي) يبدو من المعقول أن يكون التمديد لفترة أطول".

وأشارت المصادر في بروكسل ولندن إلى أن النية تتجه لتأجيل "بريكست"، المخطط له في يوم 29 مارس، إلى موعد ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 23 مايو وأول جلسة للبرلمان الأوروبي الجديد يوم 2 يوليو المقبل.

ويأتي ذلك بعد دعوات ألمانيا وفرنسا للاتحاد الأوروبي إلى إتاحة مزيد من الوقت لتحقيق "بريكست" حتى يكون هناك وضوح أكثر بشأن الموقف البريطاني في أعقاب فشل الصفقة المتفق عليها أمام البرلمان واحتمال حجب الثقة عن حكومة ماي.

المصدر: تايمز