بعد رفض خطة ماي .. ماكرون يستبعد إعادة التفاوض بشأن اتفاق "بريكست"

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن شكه في أن يعيد الاتحاد الأوروبي التفاوض على اتفاق شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد قدم أقصى ما يمكنه حول "بريكست".

ودعا ماكرون في اجتماع مع رؤساء بلديات في نورماندي، القادة البريطانيين إلى البحث عن مخرج للأزمة بأنفسهم، متمنيا لهم "حظا سعيدا" في إيجاد طريقة للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

من جانبها أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن أسفها، بسبب رفض البرلمان البريطاني خطة رئيسة الوزراء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت المستشارة الألمانية إن رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عليها الآن أن تخبرنا كيف ستسير الأمور إلى أبعد من ذلك".

كذلك حذرت الحكومة الإسبانية من أن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي رفضها البرلمان البريطاني هي "الأفضل" وأن إعادة التفاوض بشأنها "ستؤدي إلى سيناريو خطير".

وقالت الحكومة الاشتراكية الإسبانية إن الاتفاق، الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع الحكومة البريطانية "هو الخيار الذي يدافع بشكل أفضل عن مصالح كلا الطرفين، فضلا عن حقوق المواطنين والأطراف الاقتصادية الفاعلة".

تأتي هذه التصريحات بعد أن منيت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بهزيمة حين رفض البرلمان الاتفاق الذي أبرمته للخروج من الاتحاد الأوروبي، وصوت أكثر من 430 نائبا في مجلس العموم البريطاني ضد الاتفاق، فيما حظي بموافقة 202 فقط.

المصدر: أسوشيتد برس + رويترز