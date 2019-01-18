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أكثر من 100 نوع من البكتيريا والفطريات تعيش بالمحطة الفضائية الدولية

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أكثر من 100 نوع من البكتيريا والفطريات تعيش بالمحطة الفضائية الدولية
"الصورة لوكالة "روسكوسموس
المحطة الفضائية الدولية
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عثر علماء معهد القضايا الطبية الحيوية، في عينات من المحطة الفضائية الدولية، على أكثر من 100 نوع من الكائنات الحية الدقيقة.

وجاء في تقرير المعهد، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، نشر على الإنترنت: "بشكل إجمالي، تم العثور على أكثر من 100 نوع من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك 66 نوعا من البكتيريا و 34 نوعا من الفطريات( هذه الأخيرة تضمنت نوعين من الخمائر ونوعين من الفطريات أشبه بالخمائر).

ويشير التقرير إلى أن المحطة الفضائية الدولية، تشهد بشكل دوري، مراقبة حيوية مجهرية لحالة البيئة الجوية والأسطح الداخلية للمقصورات الصالحة للسكن ومعداتها، وقد تم حتى الآن أخذ حوالي 1500 عينة للاختبار.

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وقال التقرير، إن غالبية البكتيريا المكتشفة هناك، كانت البكتيريا التي تعيش باستمرار على الأغشية المخاطية البشرية، وبالذات من نوع  Staphylococcus، و Corynebacterium، و Micrococcus. وتم في المنطقة المأهولة من المحطة اكتشاف بكتيريا بوغية الشكل من نوع Bacillus وغيرها.

وأضاف التقرير، أن "هذه الكائنات المجهرية تتميز بالتنوع الكبير. وهي في غالبيتها من النوع الذي لا يتغذى (heterotrophs) ويمكنها أن تتطور بشكل فعال على المواد البوليمرية ذات الأصل الطبيعي والاصطناعي، مما قد يتسبب بتلف هذه المواد".

 المصدر: نوفوستي

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