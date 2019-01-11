روسيا تطلق مختبرها العلمي الجديد إلى الفضاء بحلول عام 2020

من المقرر أن تقوم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، عام 2020، بإطلاق وحدة "ناوكا" العلمية الجديدة متعددة المهام إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وقال مدير عام المؤسسة، دميتري روغوزين، في حديث أدلى به لصحيفة "أر بي كا" الروسية، إن "المختبر الروسي الجديد الذي نخطط لإطلاقه إلى المحطة الفضائية عام 2020، سيزيد من مساحة القطاع الروسي في المحطة. كما نعتزم أن نطلق عام 2022 وحدتين جديدتين، هما وحدة التغذية بالكهرباء ووحدة الالتحام". وأضاف أن هذا الأمر سيسمح باستقطاب شركات خاصة ستستخدم المحطة لأغراض سياحية.

يذكر أن وزن مختبر "ناوكا" عند إطلاقه سيفوق 20 طنا. وسيتسع المختبر لـ 3 أطنان من الأجهزة العلمية. وبوسع المختبر أيضا توليد الأوكسيجين لـ 6 رواد فضاء، واستخراج الماء من البول.

كما يمكن استخدامه حسب، روغوزين، لضخ الوقود من مخزون شاحنة "بروغريس" إلى المحطة الفضائية الدولية وتعديل مدار المحطة بواسطة محركاته.

المصدر: تاس