المغرب يحبط 89 ألف محاولة هجرة غير مشروعة في 2018

أعلنت الحكومة المغربية عن إحباط 89 ألف محاولة‭‭‭‭ ‬‬‬‬هجرة غير مشروعة عام 2018 بزيادة قدرها 37% مقارنة بالعام الماضي.

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وذكرت وزارة الداخلية أن السلطات المغربية فككت ما يربو على 229 شبكة لتهريب المهاجرين.

وأظهرت الإحصائات أن 80% ممن تم اعتراضهم من المهاجرين غير الشرعيين العام الماضي من جنسيات أجنبية، كما أن أكثر من 29 ألفا تم إنقاذهم في عرض البحر بينما تمت إعادة 5608 إلى بلدانهم الأصلية.

وأصبح المغرب، الذي يستطيع الأفارقة زيارته بلا تأشيرات، بوابة رئيسية للمهاجرين الذين يقصدون أوروبا منذ أن اتخذت إيطاليا موقفا أكثر صرامة من الهجرة وساهمت المساعدات من الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبي في خفض أعداد القادمين من ليبيا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر صحفي الخميس بالرباط على هامش زيارتها للمغرب إن "الاتحاد منح المغرب 30 مليون يورو من 140 مليونا تعهد بها في أكتوبر لمساعدته في مكافحة الهجرة غير المشروعة".

وأظهرت إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة أن نصف المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا من جنوب البحر المتوسط والبالغ عددهم 111 ألفا و558 تسللوا عبر غرب حوض المتوسط.

وأضافت أن 2217 تقريبا لقوا حتفهم، منهم 744 لدى عبورهم عبر غرب المتوسط.

المصدر: وكالات