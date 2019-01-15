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وصول أكثر من ألفي مهاجر إلى أوروبا منذ بداية العام الجاري

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وصول أكثر من ألفي مهاجر إلى أوروبا منذ بداية العام الجاري
Reuters JON NAZCA
مهاجرون في ميناء مالقا جنوب إسبانيا، 15 يناير 2019
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أعلن المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية، جويل ميلمان، أن أكثر من ألفي مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا خلال الأسبوعين الأولين من عام 2019.

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وقال ميلمان في مؤتمر صحفي في جنيف إن معلومات المنظمة تشير إلى أن 2,2 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل الأوروبية منذ بداية العام الجاري، فيما لقي 16 شخصا من المهاجرين مصرعهم. ووصل العدد الأكبر منهم إلى إسبانيا (1609 أشخاص) واليونان (489 شخصا) وإيطاليا (53 شخصا).

وبلغ هذا المؤشر في الفترة نفسها من العام الماضي 1915 شخصا، فيما لقي 194 مصرعهم أثناء محاولتهم بلوغ السواحل الأوروبية.

المصدر: نوفوستي

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