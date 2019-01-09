مالطا تسمح بدخول 49 مهاجرا كانوا عالقين في المتوسط

وصل 49 مهاجرا كانوا عالقين منذ أكثر من أسبوعين على متن سفينتين إنسانيتين ألمانيتين إلى مالطا بعد اتفاق على توزيعهم بين ثماني دول أوروبية أخرى.

وعبر 32 مهاجرا عالقون في سفينة منظمة "سي ووتش" غير الحكومية الألمانية منذ إنقاذهم في 22 ديسمبر 2018 عن بالغ فرحتهم لدى سماعهم النبأ وأنه بات بإمكانهم النزول إلى اليابسة، بحسب شريط فيديو بثته المنظمة.

وصعدوا جميعا بعيد ظهر الأربعاء إلى زوارق البحرية المالطية التي نقلتهم إلى فاليتا. وكذلك فعل 17 مهاجرا آخرون عالقون منذ 29 ديسمبر في سفينة منظمة "سي آي".

إقرأ المزيد

وسمح للسفينتين قبل أسبوع بالاحتماء من سوء الأحوال الجوية في المياه المالطية لكن الاتفاق على انزال المهاجرين تطلب وقتا لأن مالطا اشترطت أن يشمل 249 مهاجرا آخرين أنقذتهم واستقبلتهم في الأيام الأخيرة.

وأعلن رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات في مؤتمر صحافي أنه "تم التوصل إلى اتفاق مناسب.. 220 شخصا سيتم توزيعهم على دول أخرى أعضاء (في الاتحاد الأوروبي) أو سيعودون إلى بلدانهم الأم".

وسيتم توزيع المهاجرين على ألمانيا وفرنسا والبرتغال وإيرلندا ورومانيا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا.

المصدر: أ ف ب