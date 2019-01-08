وصول 31 طالب لجوء سوري إلى قبرص

نقلت السلطات القبرصية 31 طالب لجوء سوري تركهم مهربون في منطقة نائية على الساحل إلى مركز لاستقبال اللاجئين في نيقوسيا، بعد وصولهم إلى الجزيرة المتوسطية على متن قارب.

وقال السوريون، وهم 27 رجلا وثلاثة أطفال وامرأة، للشرطة، إن "كلا منهم دفع ما يقارب الثلاثة آلاف دولار نقدا للمهربين ليصلوا إلى قبرص".

من جهتها، أكدت الشرطة أن مهربي البشر نجحوا في إيصال المهاجرين وسط حالة الطقس السيئة مساء الاثنين إلى منطقة نائية على الشاطئ في الشطر الشمالي من الجزيرة الخاضع للسيطرة التركية، وعبروا لاحقا المنطقة العازلة التي تسيطر عليها الأمم المتحدة سيرا ليدخلوا جمهورية قبرص، حيث عثرت عليهم الشرطة.

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وحذرت قبرص باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي من أنها تواجه ضغوطا متزايدة جراء ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى أراضيها.

ولم تشهد الجزيرة الواقعة على بعد حوالي 180 كلم من الساحل السوري التدفق الكبير للاجئين الذي شهدته كل من تركيا واليونان، لكن إحصاءات الاتحاد الأوروبي للعام 2018، تشير إلى أن قبرص هي الأولى بالنسبة إلى عدد طلبات اللجوء مقارنة مع عدد السكان بين دول التكتل الـ28.

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، ازدادت طلبات اللجوء المقدمة في قبرص خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018 بنسبة 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017.

المصدر: أ ف ب