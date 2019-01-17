لماذا سمحت كييف لسوبتشاك بدخول أوكرانيا؟

قالت دائرة حرس الحدود الأوكرانية، إنها لا ترى ما يمنع استضافة مقدمة البرامج والصحفية والمرشحة الرئاسية السابقة في روسيا كسينيا سوبتشاك، وعدم السماح لها بدخول البلاد.

ووفقا لمساعد رئيس الدائرة، أوليغ سلوبوديان، فإنه "لم تكن هناك أوامر من وكالات إنفاذ القانون الأخرى فيما يتعلق بهذه المواطنة. لم يكن هناك سبب لعدم قبولها.. لذلك، عبرت الحدود".

وأشار سلوبوديان إلى أنه لا توجد لدى الدائرة معلومات عن زيارة سوبتشاك إلى القرم منذ اعتماد التشريع الأوكراني بشأن "الاعتراف بشبه الجزيرة باعتبارها أرضا تحتلها روسيا".

إقرأ المزيد

وقد أشارت سوبتشاك في منشور نشرته على قناتها في Telegram، إلى أنها وصلت إلى كييف لزيارة صديقة لها.

وقد أدرجت سوبتشاك في القائمة السوداء للموقع الإلكتروني الأوكراني المعروف باسم "صانع السلام، بسبب زيارتها القرم عدة مرات في عام 2014.

وذكر الموقع الأوكراني أن سوبتشاك بررت عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا وتلاعبت بمعلومات ذات أهمية اجتماعية من أجل الحصول على مكاسب سياسية، حسب زعمه.

إقرأ المزيد

يُذكر أن القرم انضمت إلى روسيا عام 2014 بعد إجراء استفتاء هناك، صوّت فيه أكثر من 96% من الناخبين للانضمام إلى روسيا، فيما تعتبر أوكرانيا شبه الجزيرة منطقة محتلة مؤقتا، في حين شدد الكرملين مرارا على أن مواطني شبه جزيرة القرم حسموا اختيارهم بطريقة ديمقراطية وفقا للقانون الدولي.

المصدر: lenta.ru