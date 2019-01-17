زوج ملكة بريطانيا ينجو من حادث سير

تعرض زوجة الملكة البريطانية إليزابيث، الأمير فيليب دوق أدنبره إلى حادث مروري وقع بالقرب من مزرعة ساندرينغهام شرقي إنجلترا.

وذكر بيان صدر عن قصر باكنغهام، أن "الأمير لم يتعرض لأي إصابة في الحادث".

Duke of Edinburgh involved in car crash near Sandringham Estate Pleased he is ok pic.twitter.com/MnA4nTk8yg — Victoria (@Victori18564124) ١٧ يناير ٢٠١٩

وأشار البيان، إلى أن الحادث وقع صباح الخميس، حيث اصطدمت سيارة الأمير فيليب (97 عاما)، بأخرى على الطريق.

المصدر: رويترز