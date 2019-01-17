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زوج ملكة بريطانيا ينجو من حادث سير

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زوج ملكة بريطانيا ينجو من حادث سير
Reuters POOL
الأمير فيليب دوق أدنبره وزوج الملكة إليزابيث
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تعرض زوجة الملكة البريطانية إليزابيث، الأمير فيليب دوق أدنبره إلى حادث مروري وقع بالقرب من مزرعة ساندرينغهام شرقي إنجلترا.

وذكر بيان صدر عن قصر باكنغهام، أن "الأمير لم يتعرض لأي إصابة في الحادث".

وأشار البيان، إلى أن الحادث وقع صباح الخميس، حيث اصطدمت سيارة الأمير فيليب (97 عاما)، بأخرى على الطريق.

المصدر: رويترز

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