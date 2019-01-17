الصربيون يرحبون بالرئيس بوتين

تجمع حشد غفير من مواطني صربيا في محيط كنيسة القديس سابا في العاصمة بلغراد للترحيب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصلها خلال زيارته الرسمية للبلاد.

ووصل الرئيس الروسي إلى الكنسية رفقة نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش بعد إنهائهما مؤتمرا صحفيا مشتركا أعقب المفاوضات بينهما اليوم.

ورفع بعض الحاضرين العلم الروسي، فيما حمل البعض الآخر أيقونات.

ومن المتوقع أن يلتقي بوتين خلال زيارته لبلغراد البطريرك الصربي.

وسبق أن قال الرئيس الصربي إن قرابة 30 ألف شخص ممن يرغبون بالترحيب بالرئيس الروسي تجمعوا في الساحة أمام الكنيسة والشوارع المحاذية لها في انتظار بوتين.

من جانبه، أكد بوتين أنه لا يعتزم إلقاء أي خطاب أمام الجمهور.

المصدر: تاس