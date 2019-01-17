 
مباشر

ماذا ستفعل تركيا بـ 80 ألف جندي في سوريا؟

أخبار العالم

ماذا ستفعل تركيا بـ 80 ألف جندي في سوريا؟
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbze

عنون موقع "ترك برس" الإخباري حصيلة لمضمون حوار أجرته القناة التلفزيونية الحكومية مع أكاديمي تركي متسائلا: "بعد حشد 80 ألف جندي.. هل تتراجع تركيا عن عمليتها العسكرية شرق الفرات؟

وذكر الموقع أن الأستاذ رأي غوتشلوار في جامعة ألتنباش بمدينة اسطنبول رأى أن بلاده "جادة في عمليّتها شرق نهر الفرات شمالي سوريا، التي ستتم لا محالة ولا تراجع فيها.

إقرأ المزيد
عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية"
"قوات سوريا الديمقراطية": نتطلع للوصول إلى تفاهمات وحلول مع تركيا وسندعم إقامة المنطقة الآمنة

ونُقل عن الأكاديمي التركي في هذا السياق قوله إن "التحرك التركي بهذا الخصوص ليس دعاية سياسية، وهدفه عسكري بحت، إذ إن تركيا حشدت قرابة 80 ألف جندي على الحدود، وهذا أمر تاريخي، وليس أمام المجموعات الإرهابية إلا تسليم سلاحها والانسحاب، أو مواجهة الجيش التركي".

كما قال إن أنقرة تفكر في أن تجعل "المنطقة الآمنة بعمق 32 كلم كمرحلة أولى، على أن تمتد من منبج حتى القامشلي، وستحاول إدارة عمليتها العسكرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ومع روسيا وإيران والقوى الفاعلة على الأرض".

المصدر: ترك برس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بلغراد تستقبل بوتين بحفاوة وعلى الطاولة اتفاقيات هامة وعقود عسكرية على هامش زيارته إلى صربيا