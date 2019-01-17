تلفزيون إيراني: توقيف الأمريكيين للصحفية هاشمي يعود لمشاركتها في تصوير فيلم وثائقي

أوقفت السلطات الأمريكية المذيعة التلفزيونية العاملة لصالح إيران مرضية هاشمي، لأهمية شهادتها في "قضية حساسة".

ونقلت قناة "برس تي في" عن حسين هاشمي ابن الصحفية قوله: علمنا في الوقت الراهن من الجانب الأمريكي بأنه تم توقيفها كشاهد مهم، ولم يتم حتى الآن توجيه أي تهم ضدها.

وأشار هاشمي إلى أن هيئة المحلفين في واشنطن استدعته مع شقيقه وشقيقته للإدلاء بشهادتهم.

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ووفقا للقناة التلفزيونية، فإن توقيف هاشمي على صلة بمشاركتها في تصوير فيلم وثائقي عن الحركة الدولية Black Lives Matter، التي تعارض استخدام العنف ضد السود، ولأنها طالما انتقدت بعض جوانب السياسة الأمريكية.

من جانبها، شجبت الخارجية الإيرانية توقيف هاشمي، وقالت إن الأمريكيين عاملوها بشكل غير إنساني، وطالبت بالإفراج عنها فورا.

وفي وقت سابق ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية، أنه لا تزال أسباب اعتقال الصحفية التي تعمل في إيران منذ 2008 مجهولة، وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية قبضت على هاشمي الأحد الماضي في مطار سانت لويس بعد وصولها من إيران لزيارة أخيها المريض.

The US regime silenced #MarziehHashemi by kidnapping her, as the Saudi regime silenced #JamalKhashogji by killing him. Different ways for the same ends.#FreeMarziehHashemipic.twitter.com/CHv4f6b1j5 — Seyed Yasser Jebraily (@YJebraily) 16 января 2019 г.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن الأمريكيين أجبروا الصحفية على خلع حجابها وحرموها من الطعام الحلال أو النباتي.

المصدر: نوفوستي