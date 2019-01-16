بينس: سنقاتل لنضمن عدم عودة داعش

أكد مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة ستقاتل لتضمن هزيمة تنظيم "داعش"، مجددا تأكيده على خطط سحب قوات بلاده من سوريا، عقب هجوم قتل فيه جنود أمريكيون لم يحدد عددهم.

وقال بنس أمام تجمع في مقر الخارجية في واشنطن لسفراء الولايات المتحدة في العالم، "سنبقى في المنطقة وسنواصل القتال لضمان ألا يطل داعش برأسه البشع مرة أخرى".

وأضاف، "سنحمي المكاسب التي حققها جنودنا وشركاؤنا في التحالف".

وأشار بنس إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر الماضي، بأنه سيسحب جميع الجنود الأمريكيين، البالغ عددهم 2000 جندي من سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي: "بفضل حنكة القائد الأعلى للقوات المسلحة وشجاعة وتضحية شركائنا في التحالف، بات بإمكاننا الآن تسليم القتال ضد داعش في سوريا إلى شركائنا في التحالف، وسنعيد قواتنا إلى الوطن".

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وشدد بنس، على أن "الخلافة انهارت، وداعش هزم"، دون أن يتطرق إلى الهجوم الذي وقع في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن جنودا أمريكيين كانوا من بين قتلى الهجوم الانتحاري الذي وقع في مدينة منبج السورية، وهو الأول الذي يستهدف قوات التحالف في هذه المدينة منذ 10 أشهر.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم.

المصدر: أ ف ب