اختطاف مواطن كندي في بوركينا فاسو
Reuters Stringer
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أعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو كليمنت ساوادوغو عن اختطاف مواطن كندي في البلاد بالقرب من الحدود مع النيجر.
وأوضح الوزير للصحفيين، اليوم الأربعاء أن المخطوف كان يعمل في شركة "بروغرس مينيرالز" الكندية لاستخراج الثروات الباطنية.
وأضاف أن عملية الاختطاف نفذها نحو 12 مسلحا في أحد المناجم التي تستثمرها الشركة المذكورة بالقرب من الحدود مع النيجر.
وامتنع مدير الشركة عن التعليق على الموضوع.
وجدير بالذكر أن بوركينا فاسو شهدت في الفترة الأخيرة موجة هجمات نفذها متشددون إسلاميون، ما دفع بالسلطات لإعلان حالة الطوارئ في بعض المحافظات الشمالية للبلاد منذ يوم 31 ديسمبر الماضي.
المصدر: رويترز
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