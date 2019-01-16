 
مباشر

اختطاف مواطن كندي في بوركينا فاسو

أخبار العالم

اختطاف مواطن كندي في بوركينا فاسو
Reuters Stringer
عناصر القوات الأمنية في بوركينا فاسو (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbwh

أعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو كليمنت ساوادوغو عن اختطاف مواطن كندي في البلاد بالقرب من الحدود مع النيجر.

وأوضح الوزير للصحفيين، اليوم الأربعاء أن المخطوف كان يعمل في شركة "بروغرس مينيرالز" الكندية لاستخراج الثروات الباطنية.

إقرأ المزيد
أفراد الشرطة في بوركينا فاسو - أرشيف
مواجهات عرقية في بوركينا فاسو تخلف 13 قتيلا

وأضاف أن عملية الاختطاف نفذها نحو 12 مسلحا في أحد المناجم التي تستثمرها الشركة المذكورة بالقرب من الحدود مع النيجر.

وامتنع مدير الشركة عن التعليق على الموضوع.

وجدير بالذكر أن بوركينا فاسو شهدت في الفترة الأخيرة موجة هجمات نفذها متشددون إسلاميون، ما دفع بالسلطات لإعلان حالة الطوارئ في بعض المحافظات الشمالية للبلاد منذ يوم 31 ديسمبر الماضي.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مصر.. لا سفر للوزراء وكبار المسؤولين إلا بإذن من الرئيس