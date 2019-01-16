رئيسا أركان الولايات المتحدة وتركيا يبحثان وضع سوريا في بروكسل  

أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، محادثات حول سوريا اليوم الأربعاء مع نظيره التركي، يشار غولار، في مقر قيادة الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت وكالة "الأناضول" أن اللقاء بين الجانبين جرى بشكل مغلق واستغرق ساعة تقريبا .

وسبق أن ذكر البيت الأبيض أن دانفورد خطط لعقد لقاء مع غولار استمرارا للمشاورات بين بلديهما حول التطورات الأخيرة في سوريا خاصة على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد واستعدادات تركيا لشن عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال الأراضي السورية.

وتجري تركيا والولايات المتحدة مفاوضات متوترة حول العملية العسكرية المرتقبة للجيش التركي في شمال سوريا والتي تقول أنقرة إنها ستستهدف "الإرهابيين" من "وحدات حماية الشعب" الكردية، وهو التنظيم الذي تعاون مع القوات الأمريكية في محاربة "داعش" على الأرض السورية.

وأعلنت الولايات المتحدة في 19 ديسمبر الماضي عن بدء انسحاب قواتها من سوريا، لكنها أكدت مرارا على ضرورة منع استهداف حلفائها الأكراد على يد القوات التركية، التي هددها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدميرها اقتصاديا حال ضربها "وحدات حماية الشعب".

ولاحقا ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه توصل مع ترامب خلال الاتصال الهاتفي الأخير إلى تفاهم حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا لمنع التصعيد في المنطقة.

المصدر: الأناضول + وكالات