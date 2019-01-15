رؤساء أركان الناتو يناقشون التحديات في بروكسل

يسعى رؤساء أركان الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو، إلى مناقشة التحديات الاستراتيجية التي تواجه الحلف، خلال اجتماعهم في بروكسل يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسيناقش الاجتماع في يومه الأول، الاستراتيجية العسكرية للحلف، والردع والدفاع، ومهمة الدعم الحازم في أفغانستان، والتطورات المتعلقة بالأوضاع الأمنية.

وسيتطرق المجتمعون في اليوم الثاني، إلى التحضير للمناورات المقبلة، والشراكة بين الناتو وجورجيا وغرب البلقان.

ويشارك رئيس الأركان التركي ياشار غولار في الاجتماع، حيث من المخطط أن يلتقي نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، كذلك كلا من رئيسي الأركان الباكستاني والإسباني.

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ويجتمع رؤساء أركان الناتو 3 مرات في العام، ويعقدون اجتماعين من أصل ثلاثة في بروكسل، في حين يعقد الاجتماع الثالث لدى إحدى الدول الأعضاء.

وتناقش الاجتماعات موضوعات متعددة بينها التحديات الأمنية العالمية، وعمليات ومهمات "الناتو".

المصدر: الأناضول