الناتو يعلن عن أكبر مناورات له منذ الحرب الباردة

أعلن حلف الناتو أن 45 ألف عسكري سيشاركون في مناورات "Trident Juncture maneuver 18"، مؤكدا ما قاله مسؤولون بأن تلك المناورات ستكون الأكبر التي يجريها الحلف منذ الحرب الباردة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، إن هذه التدريبات ستحاكي دفاع عدد من الدول الأعضاء عن نفسها في مواجهة عدو "افتراضي"، مشيرا إلى أن الجنود والدبابات والسفن والطائرات في طريقها إلى النروج ومناطق شمال الأطلسي والبلطيق وقبالة روسيا.

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن هذه المناورة ستكون أكبر عملية من نوعها لنقل عسكريين ومركبات الحلف منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991 على الأقل، إلا أنها أصغر من مناورات "فوستوك18" التي أجرتها روسيا والصين الشهر الماضي.

إقرأ المزيد

وقال ستولتنبرغ للصحافيين في أول يوم من اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي يضم 29 عضوا ويستمر يومين في مقر الحلف الجديد في بروكسل "التدريبات دفاعية وشفافة".

وأضاف أن "جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمن فيها روسيا تلقت دعوة لإرسال مراقبين".

وسيشارك في المناورات عناصر قوات مجهزين ب150 طائرة و70 سفينة ونحو 10 آلاف مركبة برية من بريطانيا وأميركا الشمالية وأوروبا القارية التي تشمل شمال أوروبا واسكندنافيا على الخاصرة الشمالية الشرقية لحلف شمال الأطلسي في نهاية الشهر.

المصدر: أ ف ب