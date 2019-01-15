حلم زعيم مافيا مشهور الذي لم يتحقق!

قال محلفون في جلسة محكمة أمريكية تحاكم، خواكين جوزمان لويرا، المعروف بـ"إل تشابو"، والمتهم بأنه المسيطر على تجارة المخدرات في المكسيك، إنه كان مهتما بإخراج فيلم عن قصة حياته.

وأوضح أليكس سيفوينتس الذي وصف نفسه ذات يوم بأنه "اليد اليمنى" لجوزمان، أمس الاثنين، أنه كان على علم بمشروع فيلم جرى التخطيط له عندما كان يعيش مع جوزمان في جبال ولاية سينالوا، وهي مسقط رأس جوزمان بين عامي 2007 و2009.

وظهر حلم ملك المخدرات بقصة عن حياته على شاشة السينما لأول مرة بعدما كتب الممثل الأمريكي شون بن مقالا لمجلة رولينغ ستون في عام 2016 عن سفره مع الممثلة المكسيكية ديل كاستيلو لمقابلة جوزمان في مخبئه بالغابة بعد فترة قصيرة من هروبه الشهير من سجن مكسيكي عن طريق نفق.

وكشفت كاستيلو، التي لعبت دور مهربة مخدرات في مسلسل تلفزيوني مكسيكي شهير، بعد نشر المقال مباشرة أن اللقاء تم لأن فريق محامي جوزمان اتصلوا بها بخصوص الفيلم المحتمل.

وسيفوينتس واحد من بين حوالي 10 شهود أدلوا إلى الآن بإفادات ضد جوزمان، بعدما عقدوا صفقات مع مدعين أمريكيين في محاكمة فتحت نافذة على العالم السري لعصابة سينالوا، إحدى أقوى عصابات تهريب المخدرات في العالم.

وجرى تسليم جوزمان (61 عاما) إلى الولايات المتحدة في عام 2017، حيث يواجه اتهامات بتهريب الكوكايين والهيروين ومخدرات أخرى إلى البلاد بصفته زعيم العصابة. ويحاكم أمام محكمة اتحادية في بروكلين منذ نوفمبر الماضي.

المصدر: رويترز