داعش يتبنى انفجار كابل

أفادت قناة "Tolo News" الأفغانية، بأن تنظيم داعش تبنى مسؤولية الانفجار الذي وقع أمس الاثنين في العاصمة الأفغانية كابل.

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وأضافت القناة أن الانفجار في كابل أدى، بحسب المعلومات الأخيرة، إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 113 آخرين.

ووقع الانفجار بسيارة مفخخة في منطقة المجمع Green Village. وقالت وسائل إعلام محلية إن المجمع يعمل بشكل أساس بالنسبة للأجانب، ويعد وفق المعلومات المنتشرة على موقعه الرسمي، منطقة محمية تقع بالقرب من مطار كابل.

المصدر: نوفوستي