سقوط العشرات بين قتيل وجريح جراء تفجير شرقي كابول

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 4 أشخاص وإصابة 90 في تفجير استهدف مجمع "القرية الخضراء" شرقي العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن القتلى هم 3 جنود وواحد مدني، وأن هناك 12 امرأة و23 طفلا من بين المصابين. ورجح ارتفاع عدد الضحايا، الذين يجري نقلهم إلى المستشفى.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني أفغاني قوله إن التفجير وقع على طريق جلال آباد شرقي العاصمة وطال نقاطا أمنية وأسوار المجمع الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة ويضم مقرات لعدد من الشركات والمنظمات الخيرية الأجنبية.

وأكد المتحدث باسم الشرطة أنه تم تفجير سيارة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات، تلته محاصرة المنطقة والبحث عن المهاجمين جار.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المجمع سبق له أن تعرض لهجمات المتشددين.

المصدر: وكالات