إيران: نحن بصدد إنتاج وقود يورانيوم بدرجة نقاء 20 في المئة

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن طهران تتخذ الخطوات المبدئية الأولية لتصميم وقود يورانيوم للمفاعلات بدرجة نقاء 20 بالمئة، بدلا من نسخ التصميمات الأجنبية.

وقال صالحي في خطاب أدلى به أمس: "أحرزنا تقدما في الصناعة والعلوم النووية، وهو يتيح لنا تصميم الوقود الجديد بأنفسنا بدلا من التقليد واستخدام تصميمات جهات أخرى.. بدأت الإجراءات الأولية لتصميم وقود حديث بنسبة نقاء 20 بالمئة، ونحن على وشك تحقيق ذلك".

وأشار صالحي إلى أن هذا المنتج مختلف عن الوقود السابق الذي كانت نسبته 20 بالمئة، وبوسع الجمهورية الإسلامية توصيله لأي مفاعل مشيد مثل مفاعل طهران بغية رفع إنتاجيته.

وذكر المسؤول أن توفير الوقود وإنشاء غرفة السيطرة والتحكم من الأمور الأساسية للمفاعل، مضيفا: "تصميم المفاعل أصبح لخبراء بلادنا الآن عملا ممكنا جدا".

وتابع: "إنجازنا النووي الأكبر هو أنه فضلا عن الأجهزة المصنوعة في بلادنا فقط، استطعنا التحكم بمعرفة الصناعة النووية ونجحنا في توثيقها بحيث حولنا الصيغ العلمية الى هيئة برمجية وبعد عملية التدقيق سنستخدمها لغرض التصميم".

وفرض الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع مجموعة 5+1 في عام 2015 سقفا للمستوى المسموح لطهران بالوصول إليه في تخصيب اليورانيوم، وذلك عند درجة نقاء 3.67 بالمئة، وهي أقل كثيرا من النسبة التي كانت تصل إليها قبل الاتفاق عند 20 بالمئة، وكذلك أقل من نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة.

ويتاح لإيران أيضا إنتاج وقود نووي وفقا لشروط صارمة تحتاج موافقة مجموعة عمل تؤسسها الأطراف الموقعة على الاتفاق. ومن هذه الشروط ضمان أن يكون الوقود غير قابل للتحويل إلى سادس فلوريد اليورانيوم وهي المادة المغذية لأجهزة الطرد المركزي التي تخصب اليورانيوم.

وفي العام الماضي، أصبح الاتفاق النووي على وشك الانهيار نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد رغم معارضة الأطراف الأخرى.

المصدر: فارس + رويترز